Le principe était le même : les runners avaient un mois pour faire la courte et/ou la longue distance, à leur convenance, sous leur entière responsabilité en gérant leur propre sécurité. L'intervention de Michaël consistait uniquement à les guider à travers la campagne via un balisage minutieux et précis.Ils furent très nombreux à se rendre dans ce petit village situé dans la commune de Sivry-Rance (près de 150). Les plus rapides furent Elian Groenne (33.55) et Karen Hamoir (45.58) sur le 10 km, Jonathan Urbain (15.06) et Céline Draux (18.30) sur le 4 km.Les runners ont maintenant rendez-vous à Sautin, durant ce mois de janvier, pour leur 3e défi. Une nouvelle belle occasion s'aérer le corps et l'esprit ! Le départ est situé devant la salle principale au niveau du parc dans le centre de Sautin. Il est signalé comme à Grandrieu par un panneau « Départ » et l'arrivée se situe au même endroit avec le panneau « Chrono ». Le circuit est constitué de deux boucles. La longue distance fait 8.65 km. Comme d'habitude, il faut se montrer prudents puisque le circuit est sur la voie publique.Les résultats seront encodés par les runners eux-mêmes via un formulaire en ligne sur le site www.challenge-guerit.be Au terme de ce 3e défi, soit fin janvier, deux autres classements seront établis : il reprendra les trois épreuves (Montbliart, Grandrieu, Sautin) au cumul des temps, sur les petites et longues distances ! De quoi pimenter un peu le challenge !