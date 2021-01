Sébastien Grignard va vivre en 2021 sa première saison chez les pros. Au plus haut niveau, dans la division 1 du vélo, puisqu’il a signé chez Lotto-Soudal, dans le World Tour.

Un aboutissement pour le coureur de Ghlin. Et une belle reconnaissance pour les équipes de jeunes dans lesquelles il est passé: les formations du Royal Vélo Sport Péruwelz-Bury et de Sprint 2000 Charleroi.

"Sébastien a commencé chez nous", se rappelle Peggy Ladrière, du club de Bury-Péruwelz. "Chez les 13 ans. Pour la petite histoire, nous avions un de nos coureurs, Stan Lowie, qui avait chuté et était à l’hôpital. Il y était avec sa maman, qui a discuté avec une autre maman, celle de Sébastien. Quand cette dernière a dit qu’un de ses fils voulait faire du vélo, la maman de Stan a renseigné notre équipe. Et Sébastien est arrivé chez nous. Je me rappelle que pour sa première course, il s’était directement classé troisième. Avec un vélo jaune. Il était tout content. C’était déjà le Sébastien que l’on a connu ensuite : il avait tiré le peloton toute la course !"