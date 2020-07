Après avoir roulé sa bosse dans les divisions inférieures françaises, Shaquille Dutard cherchait à s’expatrier. Récit de l’arrivée d’un international guyanais au RFB !

En arrivant dans le Borinage, Shaquille Dutard ne savait (presque) pas où il mettait les pieds. "J’ai été convaincu par l’intérêt que les dirigeants avaient pour moi. Le projet sportif est également très costaud, très ambitieux. Et ça me plaît ! J’avais un peu fait le tour de la CFA en France, sans parvenir à faire mon trou plus haut. C’était donc logique de tenter une aventure à l’étranger et quand l’opportunité s’est présentée, je n’ai pas beaucoup réfléchi. J’ai quand même la chance d’avoir eu un contact ici, aux Francs borains