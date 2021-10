Le money time aura été fatal aux visiteurs, qui se sont inclinés 2-0 samedi soir.

Les week-ends peuvent se suivre et pas forcément se ressembler. La preuve, samedi soir au Tondreau où les Tournaisiens qui espéraient enchaîner un deuxième succès de rang ont dû mettre genou à terre en toute fin de match, un destin funeste qu’avaient récemment connu les hommes de Sébastien Wouters à Saint-Ghislain. “Comme quoi tout le monde peut battre tout le monde dans cette série”, diagnostiquait Logan Erculisse, auteur de l’assist sur le but d’ouverture, en plus d’une inlassable débauche d’énergie : “C’est le match-référence par excellence, celui qui doit nous servir pour les prochaines échéances. Enfin, on a intelligemment joué la carte de l’audace tout en restant soudés de bout en bout. Résultat, moins de courses inutiles et des occasions de but à profusion.”

Ayant retrouvé une position plus conforme à son registre, Brice Revercez arborait aussi un visage rayonnant : “Nous avions à cœur de démontrer ce dont nous étions réellement capables et le score aurait d’ailleurs pu être plus conséquent.” (...)