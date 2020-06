Stoppé par le Covid-19 dans son ascension impressionnante sur le circuit ITF junior, Romain Faucon a enfin pu rejouer en tournoi lors du tournoi de La Volée (Frameries).

Le cadre ne ressemblait pas à la Porte d’Auteuil et la brique pilée du TC La Volée à Frameries n’était pas celle de Roland Garros, un tournoi pour lequel il était directement qualifié en juniors. Mais Romain Faucon n’en avait cure et s’est éclaté à la maison.

Du plaisir à Frameries

À 17 ans, le Flénusien était surtout heureux d’enfin pouvoir jouer en compétition, même au niveau du tournoi de la Volée où il était engagé en double. “À la base, c’est surtout pour me faire plaisir”, sourit Romain. “J’ai commencé ici à 4 ans, c’est important de revenir aux sources. Mais en même temps, ce retour dans une compétition m’a permis de travailler des aspects bien spécifiques.”

Depuis ce lundi, le Montois a repris le chemin des entraînements pour préparer les prochaines échéances qu’il espère rapidement fixer dans son agenda. À 17 ans, celui qui termine ses humanités en jury central est à la croisée des chemins entre les juniors et les pros. “Je pourrai déjà prendre part à des Futures mais l’objectif est aussi d’améliorer mon classement junior et viser le Top 10 pour pouvoir rentrer dans des tableaux ATP. C’est un calcul à faire. Ce n’est pas simple.”

Progression stoppée

Assuré d’entrer directement dans le tableau des juniors des trois derniers grands chelems de la saison, celui qui a intégré l’Académie Justine Henin, après avoir notamment reçu les conseils de Kristof Vliegen l’année passée, entend bien reprendre la marche en avant qu’il avait dû interrompre dès que le virus a bloqué la planète.

“J’étais bien parti avec titre reconduit en Thaïlande. Ensuite, après un gros mois d’entraînements chez Justine Henin, j’avais enchaîné à Prague (quarts de finale), en Lituanie et en Moldavie. Bref, j’étais à une défaite en douze matches. J’étais prêt pour Roland et surtout Wimbledon. Je suis assez polyvalent, je suis grand, je suis agile, j’ai un bon coup droit, je pense pouvoir faire des résultats sur toutes les surfaces mais comme j’ai un bon service coup droit, Wimbledon aurait bien pu me réussir. Malheureusement, ce tournoi-là est tout simplement annulé. Maintenant, je suis en attente pour les autres rendez-vous.”

Ce n’est que partie remise pour celui qui a quitté le giron de la fédé à 10 ans déjà.