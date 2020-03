Même s’il a mis un terme à sa carrière en 2010, Toni Brogno n’a pas complètement quitté le monde du foot. Actif au Sporting de Charleroi où il entraîne les attaquants, il a accepté de relever le défi lancé par son frère. Et ce sont les artilleurs des Francs Borains qui peuvent aujourd’hui profiter des conseils de celui qui fut meilleur buteur de D1 et 12 fois appelé en sélection nationale.

"Dante dirigeait lui-même l’atelier consacré aux attaquants mais il m’a demandé très tôt dans la saison si je pouvais venir lui donner un coup de main. J’ai accepté et j’ai commencé le 1er septembre. C’était passé inaperçu ? Ce n’était pas plus mal. Je préfère le travail dans l’ombre que de me mettre en avant."

Et dans le Borinage, Toni a trouvé du talent. "On est déjà dans un monde d’adultes et c’est intéressant parce qu’on ne doit expliquer qu’une seule fois les choses et eux, ils comprennent. Le gros point positif, c’est que je démontre tout ce que j’a