Avec huit points sur 12, un match de moins et un brevet d’invincibilité toujours actif, les Francs Borains se rendent confiants à Winkel mais pas trop non plus. Après s’être entrainé sur le synthétique de Dour en cette fin de semaine pour ces deux prochains déplacements, le groupe de Dante Brogno sait qu’il se déplace chez une équipe qui est à la recherche de points en N1.

"Deux déplacements sur synthétique, c’est toujours compliqué", lance Dante Brogno. "Les rebonds sont différents et il faut se rapporter à la surface. En plus, Winkel, c’est aussi une équipe athlétique et aussi joueuse. Mais ça peut peut-être nous convenir." (...)