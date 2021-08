C’est devenu une habitude aux Francs Borains. En pleine préparation estivale, le groupe prend la direction durant plusieurs jours d’un stage. Cette année, c’est à la Fraineuse, à Spa que les Verts ont posé leurs valises durant trois jours.

A quelques jours du premier match officiel en Coupe de Belgique, dimanche à Berg en Dal, les Boussutois étaient bien à des années lumières de simples vacances, les vidéos postées par le club montrent d’ailleurs des joueurs en pleine séance d’exercices intensifs.

"Ce n’était pas le but d’être en vacances", sourit Lorenzo Lai. "Le coach aime bien organiser ce genre de stage pour que le groupe apprenne à se connaître et pour que les nouveaux s’intègrent."

Trois jours en vivant 24 heures sur 24 heures ensemble, la cohésion a certainement pris forme. D’autant que si le stage n’était pas en mode vacances, il offrait tout de même quelques petits amusements en dehors des différentes séances. "Au départ, on était là pour le travail physique. On avait donc deux entrainements par jour et une activité."

Les Francs Borains en stage au Centre sportif La Fraineuse à Spa

Dont notamment une expérience de paracommando. Les joueurs et le staff étaient alors regroupés dans quatre groupes. "On descendait aussi en tyrolienne sur 300 m, on montait à l’échelle, il y avait une partie géolocalisation et aussi une séance de tirs. C’est notre groupe qui a terminé premier", rigole le capitaine qui était accompagné du coach, du préparateur physique, de Mike Ebui, Clément Deschryver, Alessio Caufriez et de Mahel Valadas. "C’était de l’amusement à la base, du jeu, évidemment mais après un entrainement, ça tape bien dans les jambes surtout avec le dénivelé de 300 m, ça monte et ça descend."





Il reste encore quelques heures aux Francs Borains pour préparer au mieux leur première sortie officielle de la saison. Et ce stage pourra, certainement, être une plus-value dans le processus. "Ce genre de stage, c’est vraiment ce qu’il ya de mieux, surtout avec autant de nouveaux. C’est pour cette raison que le coach insiste pour mettre sur pied ces trois jours de stage. Sera-t-on prêt ? On n’a pas le choix, on avance, on travaille mais le staff a bien géré ces dernières semaines surtout au vu de la saison qu’on a connue et ces longs mois d’arrêt."

Ce mercredi, ce stage se ponctuait alors par un match amical contre Rochefort (NdlR: D3 ACFF). Les Verts l'ont emporté 3-4 avec des buts de Caufriez, Hostens, Ebui et Valadas.

Alors que le club organise un match de solidarité le 18 août avec des célébrités prévues en nombre, le RFB n'a pas attendu pour faire un don. Lors de ce stage, des équipements ont été offerts à la Ville de Verviers.