C’était clairement un des atouts majeurs des Verts dans ce début de saison. Sur sept rencontres de N1, le dernier rempart du RFB avait tenu le zéro à cinq reprises. Il aurait aimé tenir plus longtemps, au moins jusqu’à la trêve. "Mais c’était inévitable", précisait Maxime Vandermeulen. "Cela fait un petit temps que je souffre de la hanche. J’étais diminué, ce qui fait que j’ai dû compenser. Seulement, je commence à avoir des douleurs aux genoux et au dos. Cela devenait intenable. J’aurais aimé tenir jusque la trêve mais ce n’est pas possible."