Les Montois semblent l'avoir trouvé avec le défenseur central Alexandre Jansen da Silva.

A 33 ans, le Belgo-Brésilien était libre de contrat après avoir terminé sa collaboration aevc Westhoek.

Sur sa carte de visite, le défenseur affiche pas mal de noms prestigieux: Bruges espoirs, Standard, Tubize... avant de redescendre dans les divisions inférieures.

Fils de de Sergio da Silva, passé par Waregem dans les années 80 et frère d'Alandson, il apportera son expérience au groupe très jeune de Nasca.

"Formé au Club de Bruges, Alexandre est ensuite passé par le Standard De Liège, où il faisait partie du noyau champion de Belgique en 2009 avec les anciens Montois Wilfried Dalmat et Benjamin Nicaise", explique le Président sportif, Frédéric Herpoel. "Le joueur dénombre un peu plus de 60 matchs en Proximus League avec Tubize et a continué à rouler sa bosse principalement en Flandre par la suite."