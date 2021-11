Un tifo de la T2, des feux d’artifice, un dragon et plus de 2.600 personnes, tout était réuni pour que l’on vive une grande soirée de football ce samedi soir. Il ne manquait qu’une chose : un grand match ! Et, dès l’entame, ça sentait bon le rythme. Dans le premier quart d’heure, on dénombrait déjà deux occasions de chaque côté, Polain sortant le ballon le plus chaud.

Et à la moitié de cette 1e mi-temps, le premier but tombait. Ogunjimi arrivait seul face à Polain, s’écartait pour centrer vers Romain Drouven. Le milieu montois marquait dans le goal vide. "Marquer dans un derby, c’est top. Et de la tête, ça n’arrive pas souvent ! Faire se lever le stade quand on est un enfant du club, c’est un sentiment extraordinaire. Je suis à Mons depuis mes 7 ans, j’en ai maintenant 18. Je suis passé de supporter il y a quelques années à joueur aujourd’hui. C’est un honneur de porter ce maillot !"