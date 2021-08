Nikola Pejčić débarque à Boussu. Cet élément défensif est prêté par Waasland (club de D1B).

Formé à Berchem, il a suivi au Beerschot et Malines avant d'atterrir à Beveren en 2015 où il est arrivé en U16 avant d'aller jusqu'à la réserve. Désormais, le joueur de 20 ans vient renforcer les Francs Borains.

"J'ai besoin de jouer après des saisons compliquées à cause du Covid. J'ai confiance en moi et j'ai envie de montrer mes qualités. Le RFB est un club ambitieux et la présence de Dante Brogno est un atout. J'aime utiliser mon intelligence de jeu et mon jeu de passe pour être à la base de la construction", a-t-il confié sur le site internet du club.