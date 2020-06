A 22 ans, il vient de Rupel Boom.

Jonathan Mambabua intègre donc le groupe de Dante Brogno pour la D1 amateurs.

Formé à Anderlecht, Bruges et Ostende, le back gauche a aussi été international U17.

A 22 ans, il connait un peu la division puisqu'il arrive de Rupel Boom qu'il avait rejoint la saison précédente.

"Le RFB a montré un vrai intérêt et je suis certain que Dante Brogno peut beaucoup m’apporter. Je rejoins un club ambitieux, avec un esprit familial et de bons supporters. Je veux mériter un maximum de temps de jeu, m’affirmer et évoluer. Je suis un joueur calme balle au pied. J’aime quand l’équipe a le ballon et quand je peux jouer vers l’avant", a-t-il indiqué sur le site du club.

Le groupe commence à prendre forme pour Dante Brogno et son staff: Dylan Botoko, Ahmed Bouchentouf, Drice Chaabi, Clément Deschryver, Nathan Durieux, Shaquille Dutard, William Ebosse, Loïc Fernez, Jean-Christian Gomis, Donovan Habbas, Lorenzo Laï, Valentin Lamort, Pierre Lavenant, Sébastien Locigno, Jonathan Mambabua, Lorenzo Stevens, Maxime Vandermeulen, Leandro Zorbo.