Cette course se termine souvent au sprint. Pourtant, n’allez pas croire que ce parcours est facile. Le circuit d’Honnelles, ce n’est pas de la tarte ! Si des membres de l’organisation ont la bonne habitude de régaler avec leurs tartes au sucre, les coureurs, eux, devront faire preuve de résistance et de puissance pour pouvoir disputer la victoire, ce samedi, sur cette manche de la Coupe de Belgique d’Angreau-Honelles.

"La moitié de notre circuit est en partie montée", indique Jean-Marc Leblanc, l’organisateur. "Avec la côte d’Autreppe et un long faux-plat d’un kilomètre et demi pour rejoindre l’arrivée." Avec l’enchaînement des tours, cela pèse sur les organismes et seuls les sprinters les plus solides ont une chance de victoire. "Nous en sommes déjà à notre quatorzième édition", poursuit Jean-Marc Leblanc. "Nous avons eu des vainqueurs qui ont refait parler d’eux par la suite. Comme Jasper Stuyven, le dernier lauréat de Milan-Sanremo, qui avait gagné chez nous avec son maillot de champion du monde. Mais aussi, sur notre dernière édition en 2019 (NdlR : la course a été annulée la saison dernière à cause de la pandémie), avec Arnaud De Lie, qui avait gagné avec son maillot de champion de Belgique. On verra pour ce week-end. Nous aurons un bon plateau. Nous avons reçu de nombreuses demandes d’équipe : on a l’impression que notre course est de plus en plus prisée."

Et elle pourrait avoir l’ambition de grandir encore ces prochaines années. Après avoir mis à l’honneur les dames (avec notamment la participation de Marion Rousse à l’époque), le comité organisateur a d’autres projets en tête. Comme mettre sur pied une manche des U23 Road Series, ces courses de référence pour la catégorie des espoirs, dont la première épreuve, cette année, a été remportée par un certain Arnaud De Lie, le dernier lauréat à Honnelles. "Nous devons encore y réfléchir", termine le comité de l’épreuve, Honnelles Colfontaine Roue Libre.

Départ samedi à 14h pour 123 kilomètres en dix tours.