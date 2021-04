Du 8 au 11 juillet, les 25 h VW Fun Cup occuperont l’attention de tous les amateurs des sports moteur. Parmi eux, il y a le Montois Benjamin Gaie. Passionné d’automobilisme, il n’a qu’une envie, pour l’année de ses 40 ans, prendre part à cette édition 2021.

"Mais pour l’inscription de la voiture et tout le package, ça revient à 33 000 €", lance le pilote. "Comme on est cinq, le montant avoisine toutefois les 6 500 €. Ce n’est pas rien. D’autant que dans mon cas, je dois aussi m’acheter une tenue complète de pilote et ça revient à 2 000 € aussi…"

Infos >>> https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/25-heures-vw-fun-cup-spa-francorchamps