Si le RAEC Mons a été plutôt actif ces dernières semaines pour l'équipe de D3ACFF, cela bouge et travaille aussi pour l'équipe féminine.





Dans ce sens, la direction montoise a nommé l'entraineur de son équipe en D1 féminine: Vanessa Kerckhofs.





La soeur d'Alexis, entraineur de Soignies Sports (qui joue sa survie en P1 ce dimanche à Solre), n'est pas une inconnue à Mons puisqu'elle y a joué et y était déjà impliquée pour le développement du pôle féminin.





"Vanessa est Montoise, elle connaît parfaitement le club et surtout le football féminin qui nécessite une gestion adaptée", explique Nathalie Deswez, Présidente des Ladies. " Diplômée UEFA B, Vanessa maîtrise aussi toutes les spécificités du coaching féminin, qui donne une approche différente, et connaît parfaitement les joueuses", ajoute-t-elle. Pour l'heure, le staff autour de la T1 n'est pas encore arrêté : "Je voudrais conclure en remerciant l'ancien T1 Guillaume Dinant pour son implication et le professionnalisme dont il a fait preuve. Il a amené de la rigueur tactique, le groupe a progressé tout au long de la saison."