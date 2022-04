Hedi Chaabi slalomait au milieu de trois joueurs et voyait son tir repoussé sur la tête de Caufriez qui plaçait au-dessus. Ce n’était que partie remise, puisque dans la foulée, ce dernier décroisait magnifiquement une tête pour ouvrir le score. Ensuite, Ebui et Hedi Chaabi auraient pu mettre les leurs à l’abri, mais n’y parvenaient pas. Lorsque Perbet réceptionnait le ballon au second piquet, tout le monde pensait à l’égalisation, mais il envoyait dans les nuages. Plus rien ne changeait malgré une dernière occasion pour le FC liège dans les arrêts de jeu (tête de Bustin). Les Hennuyers remportaient ainsi une victoire méritée, face à des Liégeois décevants.

Technique



Francs Borains : Saussez ; Deschryver, Alouache, D. Chaabi, Abderrahmane ; Lauwrensens, Crolet (39e Ebui), Lai, Renquin (63e De Oliveira) ; H. Chaabi (76e Delys), Caufriez.

FC Liège : Debaty ; Nyssen, Lambot, Bustin, D’Ostilio ; Rôdes, Reuten, Mouhli (58e Lallemand) ; Mouchamps (65e Prudhomme), Perbet, Bruggeman (76e Cavelier).

Arbitre : M. Meys.

Avertissements : Abderrahmane, Reuten.

Le but : 54e Caufriez (1-0).

Devant une belle chambrée, la première moitié de la période initiale était légèrement à l’avantage des Borains qui mettaient un peu de pression sur la défense visiteuse. Ils s’octroyaient deux possibilités par l’entremise de Drice Chaabi, en vain. Ensuite, les Liégeois prenaient l’ascendant et se procuraient trois belles opportunités via Mouchamps et Rôdes, mais surtout par Perbet dont l’envoi était sauvé in extremis par Drice Chaabi. Après la pause, le RFB prenait le jeu à son compte.