Avec en tête un Sébastien Wouters qui était aux anges : "On a été bousculés à chaque début de mi-temps, mais on a à chaque fois équilibré les débats. Ce n’était pas un match facile, les deux équipes se tenaient de très près. On a eu le bonheur de passer devant et de doubler la mise. Puis, on s’est fait peur dans les deux dernières minutes. C’était important de réagir tout de suite après le couac à Namur. Mais depuis la reprise cela nous fait 9/12. On savait que si on voulait continuer à rêver un peu dans ce championnat, il fallait gagner absolument contre Tertre qui a de solides arguments. On est 2e l’espace d’une soirée, ça fait un bien fou, on va profiter ce soir. Personne ne nous attendait où on est, on continue notre petit bonhomme de chemin en prenant du plaisir, et on verra où cela nous mène."