Cela signifique donc qu'aucun descendant et montant ne sera désigné en séries provinciales pour lancer l'exercice 2021-2022. Si la Promotion (l'échelon organisé par la FVWB, juste au dessus des provinciales) devrait connaitre le même sort (la FVWB insistant pour suivre aussi l'avis de ses clubs), les divisions supérieures auront, sauf changement d'avis du côté de Volley Belgium, elles bien le principe de montées et de relégations au terme de la saison.

Dès les salles rouvertes et la pratique, pour les plus de 13 ans, en salle possible, les volleyeurs hennuyers pourront donc recommencer à jouer mais sans compétition et sans enjeu (pour les équipes disputant les championnats provinciaux). Ou presque.

En effet, l'une des propositions pour avoir un peu d'enjeu et de piment en 2021 de l'entité hennuyère était de relancer une coupe provinciale.