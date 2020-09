Face à Dikkelvenne dimanche passé, c’est Leandro Zorbo qui a su trouver la faille dans une défense regroupée.

Trente buts en douze rencontres, le bilan offensif des Francs Borains dans cette pré-saison a de quoi impressionner. Dans cette kyrielle de buteurs, Habbas et Tall font la course en tête avec respectivement sept et cinq buts inscrits.

Pourtant, face à Dikkelvenne, quand il a fallu trouver un trou, c’est Leandro Zorbo qui était à la bonne place. Aligné en pointe par Dante Brogno, le Hornutois savourait. “Le club a transféré énormément d’attaquants à l’entre-saison, avec des joueurs de qualité. Certains sont blessés, d’autres pas à leur niveau. C’est pour cela que je jouais en pointe, alors que j’évolue normalement sur un flanc ou en soutien des attaquants.”