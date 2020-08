Mouscron et Solières ne collaborent plus Sport régional Matthias Sintzen Le partenariat entre le club de D1A et celui de D2 ACFF s'arrête ici. © DR

Depuis à peu près un an, le club du Château Vert et Mouscron collaboraient au niveau de l'école des jeunes. "Tout s'est bien passé mais cela ne nous a pas vraiment apporté ce que l'on attendait d'une collaboration. Seul un gardien de chez nous est allé chez eux. Peut-être que la distance entre les deux clubs n'aidait pas", explique le directeur général, David Cammerini. Mais Solières ne s'arrête pas là et a déjà d'autres plans. "Il y a des tractations avec un autre club de D1A mais nous ne souhaitons pas en dire plus pour l'instant. Selon moi, ça sera plus solide."