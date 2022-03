Francs Borains - Knokke 3-0



Les Borains ont réalisé une très bonne première période et l’ont traduit au marquoir. Au quart d’heure, un superbe mouvement était ponctué par une très belle frappe de Lauwrensens qui se logeait dans la lucarne. Ils montraient de belles choses et doublaient leur avantage par Renquin, bien servi par Lauwrensens. Après la pause, les visiteurs mettaient un peu plus le nez à la fenêtre, et s’octroyaient quelques possibilités intéressantes, notamment une tête de Cassaert sur le piquet. Dans la foulée, ils étaient réduits à dix. En supériorité numérique, le RFB reprenait sa domination et se procurait deux grosses occasions via Lauwrensens qui se frottait à chaque fois au gardien. Dans les arrêts de jeu, Durieux filait vers le but et plaçait calmement hors de portée de Dhoest pour fixer les chiffres à 3-0. Les Verts ont offert une belle victoire avec la manière à leur nouvel entraîneur, Arnauld Mercier.



Fiche technique

Francs Borains : Saussez ; Stevens, Alouache, D. Chaabi, Abderrahmane ; Niankou, Lauwrensens, Crolet (61e H. Chaabi), Lai (61e Durieux), Renquin (82e De Oliveira) ; Ebui (7e Caufriez (82e Habbas)).

Knokke : Dhoest ; Vervarque, Cassaert, Vanraefelghem, Buysse (81e Bailly) ; Pierre, Siani (57e Van Den Bossche), Lambo (81e Vandewalle), Mariën (57e Samyn), Ackx (69e Binst) ; Atteri.

Arbitre : M. Louai.

Avertissements : Stevens, Atteri, D. Chaabi).

Exclusion : 71e Vanraefelghem (2j.)

Les buts : 15e Lauwrensens (1-0), 35e Renquin (2-0), 90e +2 Durieux (3-0).





FC Liège - Winkel 1-1



Fiche technique

Tirlemont - Visé 2-1



Fiche technique

Il faisait froid à Rocourt. C'est d'ailleurs ainsi que les locaux ont été cueillis. Mauvaise communication et une approximation ont conduit au premier but de Winkel à la neuvième.Face à un adversaire tout à fait abordable, la prestation des Liégeois était plus que lamentable. En deuxième période, quelques tentatives trop timides n'inquiétaient pas le portier adverse. C'est finalement Lambot, le... meilleur attaquant liégeois qui égalisait. Ce un sur neuf fait très mal.: Debaty; Bustin, Lambot, Van den Ackerveken (72e Besson), D'Ostilio (54e Ronvaux); Köse, Rodes, Mouchamps (90e Cavelier), Prudhomme (46e Mouhli), Reuten, Perbet.: M. Kudimbana; Verhooghe, Dauchy, Reuse, Dujardin; Beyens, Deschilder, Voskanian (14e Pupe), Clyncke; Tall Madani (61e D. Kudimbana), Van de Velde (77e Waeghe).: M. Krack.: Dauchy, Reuten, Besson, Beyens.10e Tall Madani (0-1), 78e Lambot (1-1).Le déplacement à Tirlemont ne s'annonçait pas comme une partie de plaisir pour les Visétois. Les hommes de José Riga étaient directement mis au parfum par des Brabançons plus agressifs et offensifs. Le quart d'heure initial était intense et compliqué à gérer pour les Oies. Crémer intervenait par deux fois pour faire échec à Osei-Berkoe puis Mputu, avant d'être sauvé par son poteau sur une action de Matterne.Si Visé sortait progressivement la tête hors de l'eau, il devait patienter plus de quarante minutes pour se créer sa plus franche occasion. Brrou, idéalement servi par Reno Wilmots, se heurtait à la sortie autoritaire de Bouzian.A nouveau pressant dès la reprise, Tirlemont ouvrait le score sur un effort personnel de Claes. Thuys avait le bon goût de rétablir l'égalité au marquoir dans la foulée, évitant ainsi une course poursuite incertaine à ses couleurs. Le forcing visétois de fin de rencontre restait timide. Pire: Claes, malgré Crémer, crucifiait Visé à la dernière minute!: Bouzian, Jochmans, Meeus, Chantrain, Matterne, Spaenhoven, Kempeneers, Singh, Osei-Berkoe (90e+1 Lenaers), Claes, Mputu (77e Vanweerts).: Crémer, Bonemme, R. Wilmots, Déquaire, Manfredi (69e Perseo), Brrou, Gerits, M. Wilmots, Thuys (75e Gueye), Cascio (69e Quintais), Reciputi (69e Legear).: M. Van Uffelen.: Déquaire, Chantrain.62e Claes (1-0), 66e Thuys (1-1), 90e Claes (2-1).