Francs Borains – La Louvière Centre 2-0



Fiche technique

Les deux équipes commettaient beaucoup d’erreurs techniques et le spectacle s’en ressentait. On vivait une première période assez laborieuse, où il n’y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, mis à part une occasion de part et d’autre. La première était à mettre à l’actif des Louvièrois via Bentayeb, qui trop excentré, ne parvenait pas à croiser correctement et butait sur Vandermeulen. Lauwrenssens répliquant d’un envoi trop enlevé côté borain. La seconde période était nettement meilleure, surtout de la part des Borains, qui prenaient d’ailleurs l’avantage grâce à Valadas qui ponctuait un centre en retrait de Tall. Changements payants de la part de Dante Brogno, qui a eu le nez fin en faisant entrer ces deux joueurs une minute plus tôt. Quelques minutes plus tard, Abderahmanne réceptionnait un corner de Lauwrenssens et envoyait une tête dans la lucarne opposée pour offrir une première victoire méritée aux siens.

Francs Borains : Vandermeulen ; George, Allouache, Chaabi (46e Pejcic), Abderahmanne (88e Deschryver) ; Niankou, Cauffriez (61e Tall), Durieux ; Lai (78e Renquin), Habbas (61e Valadas), Lauwrenssens.

La Louvière Centre : Dannel ; Salem-Ngabou, Luhaka, Cissé, Mbuta ; Sissoko (68e Di Chiello), Mukala, Nkou (56e Bouchentouf) ; Aydouni (79e Pina), Ba, Bentayeb (79e Kaba).

Arbitre : M. Diskeuve.

Avertissements : Lauwrenssens, Sissoko, Mukala, Bouchentouf.

Les buts : 62e Valadas (1-0), 69e Abderahmanne (2-0).



Visé - Dessel 0-0

Fiche technique

RFC Liège - Tirlemont 0-0

Visé doit se contenter d'un pointVisé a maîtrisé son sujet sans pouvoir inscrire le moindre but pour fêter une victoire.L'URSL Visé n'avait jamais battu Dessel, en championnat comme en coupe. Ce n'est pas encore pour cette fois-ci.Les hommes de José Riga savaient à quoi s'attendre en ouvrant le bal à domicile: une rencontre délicate à négocier face à une sorte de bête noire et adversaire routinier dans la série.Visé s'alignait avec un onze identique à celui qui avait affronté le RWDM en coupe une semaine plus tôt. Ces mêmes Visétois prenaient assez vite les rênes de la partie et se montraient les plus entreprenants sur le plan offensif, souvent en combinaisons. Mais le geste final faisait cruellement défaut pour permettre à Perseo et consorts de se détacher au marquoir. Dans ces conditions, Dessel rappelait par deux fois la défense visétoise à l'ordre mais Mathei puis Cerigioni échouaient sur un Crémer autoritaire.La physionomie de la partie ne variait pas d'un iota en seconde période. Si Visé montait en puissance et accélérait encore les mouvements, l'inefficacité dans les seize mètres restait problématique, malgré du sang neuf avec les montées au jeu de Brrou, Gueye et Panepinto. Sangaré y allait d'une reprise acrobatique hors cadre, Bonemme tombait trop court sur un coup-franc de M. Wilmots et Gueye forçait Kustermans à se coucher pour capter une frappe au ras du sol. Dans l'autre camp, Versmissen s'emmêlait carrément les pinceaux sur une des rares actions menaçantes des Anversois, satisfaits avec leur point du partage. La dernière possibilité, et sans doute la plus belle, pour Visé d'arracher in extrémis la victoire tombait dans les arrêts de jeu. Gueye d'une tête décroisée et Brrou, sur le second ballon, se heurtaient à un double arrêt de Kustermans.: Crémer, Bonemme, R. Wilmots, Schillings, Gerits, Thuys (74e Cavagnera), Cascio (67e Brrou), Manfredi, M. Wilmots, Perseo (79e Panepinto), Sangaré (74e Gueye).: Kustermans, Boujouh, Haagen, Lenaerts, Verbeek, Sols, Versmissen, Breugelmans (85e Vanhaen), Cinti (79e Ghislain), Cerigioni, Mathei (22e Cheprassov).: M. Meys.: Breugelmans, Gerits.

Malgré leur supériorité, les Sang et Marine n'ont rien su faire face à Tirlemont et perdent déjà leurs premiers points de la saison. Pourtant, ils étaient très présents offensivement dès le début du match via Perbet, Bruggeman ou encore Mouhli, notamment.



A la 55e, Swerten se faisait exclure du côté des visiteurs suite à deux jaunes. Liège poussait encore et encore mais le gardien de Tirlemont était bien en place et arrêtait tout ce qu'il voyait passer.



Fiche technique



Liège : Debaty, Bustin, Lambot, D’Ostilio (87e Besson), Nyssen, Köse (64e Prudhomme), Rodes, Mouhli (64e Lallemand), Mouchamps (84e Gosselain), Bruggeman, Perbet.

Exclusion: 55e Swerten (2 j.).