En l’absence de compétitions, certains runners se lancent des défis pour garder motivation et enthousiasme pour leur passion. Celui d’André Lindekens était pour le moins étonnant.

Dimanche, l’ultra-traileur de Fleurus Athlétisme a effectué le tracé du semi-marathon de la Sambrienne, raboté à 20 km, à cinq reprises ! Il s’est élancé à 9 h avec en tête l’objectif de faire ces 100 km en 9 h 30. Un beau challenge d’endurance donc…

"Après avoir fait tant de trails, j’ai désormais l’envie de me retrouver sur les routes et de changer de paysages !, raconte-t-il. J’avais déjà fait 100 km en une journée il y a un mois et demi, mais c’était en mode trail cool avec quatre amis."