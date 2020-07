Douze jours, c’est le temps qu’il aura fallu à Frédérik Hardenne pour réussir l’incroyable exploit d’effectuer le tour de Wallonie en courant.

Parti le 10 juillet à 10 h de son domicile à Javingue (Beauraing), Frédérik Hardenne a sillonné les 5 provinces wallonnes 1000 km durant, et a bouclé la boucle ce mercredi après-midi.



Frédérik Hardenne, ultra traileur habitué des défis hors normes, avait d’abord prévu de réaliser son périple en 10 jours. Mais il a été contraint de lever le pied en raison d’une blessure tenace. Ce qui ne l’a pas empêché d’encore progresser à raison de 60 km par jour les 3 derniers jours de sa folle aventure.

"J’ai toujours su que j’irai au bout", nous a-t-il confié ce mercredi à l'approche de l'arrivée. "Même si après 55 km seulement, j’étais dans un état pitoyable. J’avais prévu de courir les nuits. Au lieu de cela, je me suis limité à 20 heures par jour, pour me reposer les 4 heures restantes, entre minuit et 4 h, dans la voiture de mon épouse. Les 5 premiers jours, j’ai couru 110 ou 115 km au quotidien. Puis une périostite est apparue et ne m’a plus lâché.