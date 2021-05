C’est un beau défi que vient de boucler Eric Rose (57 ans), originaire de Villers-le-Bouillet, en région liégeoise. Retraité de la Défense en 2020 après 39 ans de services, il vient de parcourir 137 km sur la Meuse, en stand-up paddle. Parti d’Hastière jeudi dernier, il a rejoint Oupeye ce dimanche. Le tout au profit d’une association. "Je voulais voir où j’en étais physiquement. Après réflexion, je me suis dit que ça serait sympa de créer un projet au profit d’une association. J’ai créé une page Facebook pour voir ce que les gens en pensaient."

Face aux réactions positives, Eric Rose a contacté l’asbl Cap 2 Sports. "Une association créée par le centre de revalidation d’Esneux, fréquenté par les personnes victimes d’une perte d’autonomie, après un AVC ou un accident de la route par exemple. Cette asbl leur permet de se remettre au sport et de recréer des liens sociaux."

Le quinquagénaire s’est donc élancé le jeudi de l’Ascension depuis Hastière sur son stand-up paddle. "Cela fait six ans que j’en fais, été comme hiver. Je voulais quelque chose que personne n’avait encore jamais fait. J’ai découvert cette discipline par hasard, à la Charlies Capitainerie à Jambes. Avec les soucis de santé que j’ai déjà connus, je ne pouvais plus pratiquer des sports traumatisants comme la course à pied ou le badminton. Avec le paddle, je peux me dépenser sans risquer de me blesser." Eric Rose a pagayé durant 137 km, avec 15 écluses ou barrages à contourner, dont celles d’Anseremme, Dinant, Yvoir, La Plante, Namur… "J’ai néanmoins pu passer deux écluses, du côté de Huy, le vendredi matin en respectant certaines règles et en montant sur une péniche", se souvient-il.

S’il avait le soutien et l’encadrement de ses proches, Eric Rose a réalisé son périple en totale autonomie : 15 litres d’eau, un réchaud, de la nourriture lyophilisée et des nuits en bivouac. "Je me réveillais vers 7h00 et j’étais en moyenne 9 à 10 heures sur le paddle. Physiquement, j’ai été comblé mais ça a été moins dur que ce que j’imaginais car la météo n’a pas été si mauvaise."

Ce lundi, grâce aux dons et aux sponsors, une somme de 2900 € avait déjà été récoltée pour l’asbl Cap 2 Sports.