Cette année aurait dû être celle d’un titre mondial pour mais le Covid est passé par là.

2020 aurait dû être année tremplin pour le boxeur namurois Antoine Vanackere. Mais le Covid-19 a changé la donne. “J’ai enchaîné quelques déceptions. Je devais disputer un combat pour le titre mondial IBF Youth (Ndlr : face à l’Ukrainien Molchanov en mai dernier).On s’est finalement rabattu sur un titre IBF international qui aurait dû avoir lieu le 24 octobre. On avait trouvé un adversaire italien, Francesco Acatullo, qui n’a finalement plus voulu venir. On avait ensuite trouvé un remplaçant avec un boxeur finlandais, 20 victoires pour 3 défaites. Le combat a été reporté au 7 novembre mais la fédération finlandaise de boxe lui a ensuite interdit de venir à cause de la crise. Finalement, le gala a été annulé. Ce sont des combats plus risqués mais je m’étais entraîné pour. J’avais de bonnes chances de l’emporter, c’est une énorme déception.”