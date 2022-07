Vingt podiums en vingt-huit courses pour Aglaé Laloux

Elle, c'est Aglaé Laloux. La jeune professeur de mathématiques est une danseuse qui se découvre joggeuse depuis un an. "Je pratique la danse à raison de 10 h par semaine. Quand le Covid est arrivé, la danse a été mise sur le côté et c'est j'ai commencé à courir. Depuis un an, je suis un peu plus sérieuse dans mes entraînements, puisque j'ai intégré la Belgique Trail Académie. Une fois par semaine, je vais sur la piste avec le groupe. Je fais un second entraînement avec une amie, plutôt pour papoter. Et le week-end, j'essaie de participer à une compétition", débute la Dinantaise de 23 ans. Ce qu'Aglaé aime par-dessus tout, c'est le côté compétition et le fait de pouvoir se défouler. "J'ai récemment lu un article d'une personne qui comptait le nombre de podiums qu'elle faisait. J'ai décidé de me prendre au jeu et de compter les miens. J'en suis à 20 podiums en 28 courses depuis mes débuts. Ce que j'aime dans la course à pied et que je ne retrouve pas dans la danse, c'est le fait de pouvoir être en concurrence avec d'autres. Et puis, l'ambiance des courses et de l'après-course n'y sont pas pour rien." Si, pour le moment, la prof de Beauraing se contente souvent des petites distances, elle semble impatiente de pouvoir atteindre le semi-marathon. "Je cours depuis peu et j'ai déjà souffert du syndrome de l'essuie-glace, donc je suis prudente. Mais pouvoir passer sous les 4 minutes au kilomètre sur un 5 bornes et faire un marathon font partie de mes objectifs à plus ou moins court terme."

Amandine Gilson