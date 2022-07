Le Triathlon International de la Haute Meuse samedi au départ d'Anhée

Annulé en dernière minute voici un an suite aux inondations, le TIHM revient pour la première fois depuis 2019 ce samedi 16 juillet.

Le Triathlon International de la Haute Meuse (TIHM) attend de pouvoir revenir depuis juillet 2019. Entre le Covid et les inondations, l'événement a souffert ces deux dernières années. Les organisateurs - l'ASBL Sport & Tourism Promotion - sont donc impatients de pouvoir proposer leur triathlon qui devrait accueillir quelque 1000 participants ce samedi.

Avec cette fois, le Centre Nautique d’Anhée comme centre névralgique de l'édition. Il accueillera les départs mais aussi les transitions et les arrivées.

Près de 600 triathlètes sont inscrits sur la distance sprint, qui s'élancera entre 9h et 9h30 par groupe de cinq athhlètes. Au menu, 500 mètres dans la Meuse, 37 km à travers Anhée, Bouvigne-sur-Meuse, Weillen, Gerin, Serville, Flun, Falaën, Foy ou encore Salet pour terminer par une boucle de 6 km en course à pied.

La longue distance accueillera quant à elle plus de 300 athlètes à 15h, avec 1500 mètres de natation, 74 km de vélo (2 boucles) et 18 km à courant (trois tours).

Les deux distances seront également accessibles aux relais.

Alexandra Tondeur présente

Sur la longue distance, on notera les présences d'athlètes tels que Victor Alexandre, Joachim Libois, Édouard Verstraete, Yannick Antoine, Thibault De Rijdt, Diego Cadelli, Bram Van Der Plast et Hans Van Den Buverie. Alexandra Tondeur, Gaby Andres et Pauline Selleslagh seront de la partie côté féminin.

Le parcours du Triathlon de la Haute Meuse

Le programme

VENDREDI 15/07/2022

16:00 - 20:00 Retrait des dossards long & short distance

SAMEDI 16/07/2022