Ciney a repris les entraînements

Quasi à l’arrêt depuis fin avril, les Cinaciens de David Maucq ont retrouvé le chemin des terrains ce lundi soir. Une première prise de contact à laquelle n’ont pas assisté Aliou Diallo (ongle incarné), Tom Antoine (opération du poignet), Nicolas Jadot et Matteo Monteleone (vacances) et les deux Français du groupe, Thomas Boudjemaa et Lucas Audran. Pour le reste, c’est un noyau au complet qui a eu droit à sa première séance.

"Tout s'est bien passé et les joueurs m'ont paru affûtés. Nous allons travailler à un rythme de quatre séances par semaine, avec deux entraînements et deux matchs pour tous les joueurs, qui auront chaque fois l'occasion de jouer une rencontre grâce à ce système", indique David Maucq qui, pour l'occasion, était accompagné de Medhi Nejar, son T 2. "David Vincent et Dieter De Backer ont repris ce mardi. Par la suite, dix joueurs de P3 vont nous rejoindre pour les entraînements. Nous allons travailler par système de groupes. Pour l'instant, tout va bien. La seule chose qui me tracasse un peu, ce sont les fortes chaleurs attendues ces prochains jours."

Xavier Bukasa, le renfort inattendu

Une surprise toutefois : la présence dans le groupe de Xavier Bukasa. Le jeune médian (22 ans) arrive de Verlaine, où il n’a pas joué la saison passée.

"Il s'entraînait déjà avec nous depuis janvier et on voit que c'est un élément de qualité. Il est passé par les jeunes de Bochum. Il a du football dans les pieds. S'il revient en forme physique, ce sera assurément un bon renfort pour nous."

Les Cinaciens auront droit à un programme chargé d’ici la reprise de la compétition. Plusieurs rencontres sont prévues, dont notamment une qui les opposera à la D1 Amateur du Sporting de Charleroi, prévue le 10 août. Avant cela, il y aura également l’entrée en lice en Coupe de Belgique, le 31 juillet, avec la réception de Messancy au menu.