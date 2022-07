Sébastien Warègne au départ de la Transcontinental Race

Du 24 juillet au 9 août, il participera à cette course d’ultracyclisme en solo et en autonomie complète.

Sébastien Warègne fait partie de ces gars qui aiment se mettre à l’épreuve, se lancer dans des défis sportifs un peu fous. On l’avait notamment connu dans l’AvenTour en 2017 (il faisait partie des six Namurois qui ont fait le Tour de France un jour avant les pros) ou encore dans le Gesverest en 2020 (grimper 100 fois la rue de Gesves à Faulx-les-Tombes pour atteindre le dénivelé de l’Everest).

Le 24 juillet prochain, il s'élancera pour un défi encore plus fou et plus relevé avec la Transcontinental Race. "C'est la course d'ultracyclisme la plus dure en Europe. Elle a un équivalent aux Etats-Unis, la Race Accross America, qui est la plus réputée", explique-t-il.

Le principe : relier Grammont en Belgique à Burgas, en Bulgarie, en passant par plusieurs points de contrôle obligatoires situés en République Tchèque, en Italie, au Monténégro et en Roumanie. Le tout en autonomie totale. "Cela fait un Z sur la carte de l'Europe pour un total d'environ 4 100km. Je pensais déjà faire cette course après l'AvenTour mais j'ai un été dégoûté du cyclisme après ce défi. C'est finalement lorsque je suis parti six mois en Amérique du Sud en 2019 que je me suis inscrit. Ce n'était pas gagné d'avance ! Il y a plusieurs pages à remplir dans lesquelles il fallait motiver son inscription, donner son palmarès sportif, etc. Je me suis dit : on verra bien."

Sébastien Warègne fait finalement partie des 250 heureux élus qui feront cette aventure en solo. Parmi ceux-ci : onze Belges et un autre Namurois, Raymond Dulieu.

À moins de dix jours du grand départ, le Namurois de 31 ans peaufine son tracé qu'il doit réaliser lui-même de A à Z. "Entre les points de contrôle obligatoires, on emprunte les routes qu'on veut. Certains vont préférer les nationales, d'autres les petits chemins. Libre à chacun de faire quelques kilomètres en plus pour éviter un col. Moi, je vais privilégier des routes EuroVélo et éviter les grands axes et les grandes villes. Je regarde toutes les rues sur Google Street View pour voir à quoi cela ressemble, voir si elles existent."

S'il ne craint pas le début de l'aventure, le cycliste namurois se méfie un peu plus du tracé dans les pays de l'est qu'il connaît moins bien. Autre donnée importante : la météo. "En Allemagne et en République Tchèque, ça va aller. En Italie, on doit franchir trois cols à plus de 2 800m. S'il y a de l'orage, ça peut vite être la catastrophe. Au Monténégro, on roulera aussi au travers du parc du Durmitor avec des passages à 2 000m d'altitude. On remontera ensuite vers la Roumanie et les Carpates et là, je ne sais pas du tout ce qui m'attend. Si je dois ravitailler là-bas, cela sera évidemment plus compliqué qu'en Allemagne. On est par ailleurs obligé de franchir la frontière à certains endroits tandis que certaines routes sont interdites, par mesure de sécurité. L'organisation ne badine pas avec cela. On a un manuel de course de 45 pages."

Vu les exigences physiques et psychologiques que demande cette course, Sébastien Warègne ne vise rien d'autre que de franchir la ligne d'arrivée dans les délais. "C'est-à-dire le 9 août. Néanmoins, j'aimerais arriver la veille car une grande fête sera organisée le 8 août à Burgas avec tous les participants qui seront arrivés."





“Des nuits à l’hôtel ou… dans un abri de bus”

Il y a quelques semaines, Sébastien Warègne a voulu savoir où il en était dans sa préparation. Pour cela, rien de tel qu'un voyage en situation de course. Direction Naples, à vélo. "Je voulais tester mon matériel, mon vélo et voir si j'en étais capable physiquement. Quand je suis rentré en Belgique, j'étais franchement bien vidé. Le plus important est de faire tourner les jambes. Dans ce genre d'effort, il ne faut même pas essayer de relancer sur les petites bosses."

Sans éclairage, Sébastien Warègne a roulé durant six jours avec une moyenne quotidienne de 250km. "Je prenais des photos en roulant car quand on s'arrête, le temps défile et c'est parfois compliqué de s'y remettre. Lors de la Transcontinentale, j'aurai des journées à 300-400km pour les plus longues. Autant dire tout de suite que je n'aurai pas le temps de flâner".

Le Namurois voyagera le plus léger possible. Quitte à se priver de confort.

“Vélo compris, je suis à 16-17kg. Je pars avec le strict minimum : quelques sacs, un compteur de puissance pour gérer mes efforts, une dynamo pour rouler la nuit, une brosse à dents, trois bidons, des gants, deux vestes,… Je ne prends même pas de tente et de sac de couchage. Je dormirai soit dans des hôtels que je réserverai en dernière minute, soit en vitesse dans un abri de bus à l’arrache… Je pourrai aussi rouler un peu plus de nuit pour me reposer en journée sous un arbre.”