Les Merles ont su faire bloc pour se qualifier face au Crossing (1-0) C'est avec un certain soulagement que les "Merles" se qualifient pour le 3e tour, non sans avoir souffert sur leur terrain… B.J.

Avant le début de ce duel, les 22 acteurs et les supporters rendent hommage à Claude Perpète, le délégué des "Merles "récemment disparu. Après un quart d'heure assez partagé, Tonnet sort efficacement dans les pieds de Tshibay à la 18e. Si les Namurois manquent d'engagement dans les duels et sont gênés par la vivacité bruxelloise, ils parviennent à inquiéter Vlogaert sur des essais de Bakija et Detienne, très en verve ce samedi, peu avant la demi-heure. Le même Detienne adresse un centre qui cisaille la défense et Bakija parvient à tromper le dernier rempart du Crossing. Un but qui fait mal à un moment psychologique mais qui va plutôt aiguillonner la fierté des...