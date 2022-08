Accueil Sports Sport régional Namur Hasselt, dernier obstacle avant l’apothéose pour Meux Les Meutois ont souffert face à une solide opposition brabançonne. Mais la qualif’en poche, ils peuvent toujours rêver d’une D1. Thibaut Marmignon ©Moisse

Meux avait raison de ne pas sous-estimer cette P1 de Perwez. Après avoir éliminé Ciney (D3) et Tirlemont (N1), les gars de Christophe Mortier sont passés tout près d'un nouvel exploit. À dix une bonne partie des prolongations, ils tenaient leur qualification pour le cinquième tour jusqu'à la 120e minute et ce coup de tête de Van Hyfte qui envoyait les deux équipes aux tirs au but. Une loterie dans laquelle Paulus sortait le grand jeu pour arrêter les envois de Gajanovic et Siroux alors que le tir de Verdeyen...