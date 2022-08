Accueil Sports Sport régional Namur Eliott Crestan à Munich : "Il y avait 50 mètres en trop" Eliott Crestan n’a pas déçu ses supporters, ce dimanche soir, en finale du 800 mètres. Amandine Gilson ©BELGA

Sorti d’une saison compliquée, chamboulée par une grosse blessure, le Lesvois Eliott Crestan semble retrouver peu à peu son meilleur niveau et surtout ses sensations, pour le plus grand plaisir de son entraîneur, André Mahy. C’est ainsi qu’après les séries et puis les demi-finales, l’athlète du Sambre et Meuse Athlétique Club s’aligne dimanche soir sur la finale du...