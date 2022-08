Descente de la Lesse: Daniel Fagi et Amélie Bihain au-dessus du lot

L'Ucclois Daniel Fagi a remporté ce dimance la Descente de La Lesse, qui a réuni 611 participants sur la plus longue de ses deux distances (20,75 km). Après 11 kilomètres, l'athlète de nationalité érythréenne a pris les commandes pour ne plus jamais les lâcher et s'imposer avec près de deux minutes d’avance sur Nicolas Navet, ravi de signer son meilleur résultat sur cette course. Légèrement blessé au niveau de la hanche droite, Abdeslam El Metoui, 23 ans et leader du Challenge Delhalle, s'est contenté de la troisième place, derrière le premier local, Florian Howet (4e) tout sourire sur la ligne d’arrivée, heureux de son classement, mais également de son chrono.

Chez les dames, la Theutoise Amélie Bihain (ARCH) fut au-dessus du lot sur cette Top Lesse où elle a signé une seconde victoire en autant de participations. La Française Anne Moulin termine à plus de 2,30 minutes, devant la jeune Roxane Cleppe.

©Lorent

Sur la Lesse Douce (12 km et 329 participants), Joachim Libois a, comme voici un an, mis tout le monde d’accord en franchissant la ligne en première position, en 39.36 minutes, soit près de deux minutes de mieux que l’an dernier, et décrochant un nouveau record de l’épreuve. En pleine préparation pour le Triathlon de Gérardmer, qui se déroule samedi prochain, le triathlète parvient à faire la différence sur Usama Awad à mi-parcours, pour finalement terminer avec une avance confortable de près d’une minute.

Chez les dames, première victoire à Dinant (et première tout court) pour Corentine Franckart, à seulement 22 ans. La jeune représentante du WACO a bouclé sa saison avec ce succès devant l’Archère Aline Gérardy, victorieuse l’an dernier, heureuse de ce podium, qu’elle partage avec une de ses coéquipières, Sophie Aerts.