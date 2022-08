Accueil Sports Sport régional Namur Gauthier Lillo a participé aux 24 h de Bretagne: "L’Armorikaine TT, une chouette expérience" Une belle expérience pour le Dinantais. Sébastien Monmart

En Belgique, plus précisément à Franchimont, on peut se targuer d’organiser depuis 1980 une épreuve moto d’endurance tout-terrain connue et réputée au niveau international avec les 12h de la Chinelle. Une épreuve...