Au coaching, Fannie Vandesteene s'éclate avec Ciney Un gros derby entre Namur et Ciney aura lieu ce vendredi soir. Ménagé Loïc

La R1 Dames reprend ce week-end. Et hasard du calendrier, un gros derby est déjà à l'affiche de cette première journée puisque Ciney se déplacera à Namur Capitale. Plus qu'un derby, ce match mettra aussi aux prises deux équipes qui devraient figurer parmi les prétendants aux quatre premières places. Du côté de Ciney, une page s'est tournée. Après une saison marquée par les arrêts, les départs et les changements de coach, Ciney est reparti de l'avant cet été. Avec Fannie Vandesteene au coaching. Celle qui était encore au-dessus du lot la saison dernière a décidé de ranger ses chaussures...