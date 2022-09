Trail du Tronquoy: trois distances pour la bonne cause le dimanche 2 octobre

Le Trail du Tronquoy, au départ de Wierde, fera son retour le dimanche 2 octobre prochain pour sa 2e édition. En 2021, l'événement, malgré une météo très maussade, était parvenu à réunir près de 600 personnes autour du belle cause, celle de "La Promesse d'Hélène" au profit du Télévie

Trois circuits, de 6, 15 et 26,5 km, seront au menu de la journée à travers les paysages campagnards de Wierde, en province de Namur. Un canitrail se déroulera également sur le circuit de 6km.

La Promesse d’Hélène

En 1999, agée alors de 15ans, on annonce à Hélène Van Parys, un cancer (ostéosarcome) au genou gauche. En 2002, après s’être battue contre cette terrible maladie, elle commença le Télévie.

Malade, elle s’était jurée, si elle s’en sortait, de faire quelque chose pour la recherche. C’est alors que commença la première opération Télévie : la Promesse d’Hélène !

La première année fut diffi cile mais ils sommes arrivés au montant de 12.760 euros versés au FNRS (Fond National de la recherche scientifi que) pour la recherche contre la leucémie et le cancer. L’année d'après, les bénévoles frappèrent à leur porte ! Le Télévie “La Promesse d’Hélène” était bel et bien parti. Vingt-et-un ans plus tard, plus de 500.000 euros ont déjà pu être récoltés

Le Trail du Tronquoy en pratique