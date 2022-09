Accueil Sports Sport régional Namur La rage de vaincre et un Guerri intenable permettent à Onhaye de battre Tamines Les Walhérois ont fait vaciller les Taminois avec leur jeune attaquant comme dynamiteur (3-0). Michel Boreux ©CCHBEK

"Ce sont des matchs qu'on aime bien", confiait Lionel Brouwaeys, alors que ses joueurs entamaient une longue soirée de chants et de danses, légitimée par la teneur de leur succès. Afin de pallier les défections de son effectif, le coach de l'Agauche avait choisi de poster Fastrez en défense, Lizen sur le flanc droit et Guerri à côté de Lorenzon. Et, dans cette position inédite,...