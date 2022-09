Meux ira à Saint-Trond en Coupe de Belgique: "Le pire tirage"

Qualifié pour le sixième tour de la Coupe de Belgique, Meux attendait avec impatience le tirage au sort prévu ce mardi après-midi.

Les Meutois rêvaient évidemment du Standard de Liège, d'Anderlecht ou de Bruges. Ils devront se contenter d'un voyage dans le Limbourg puisqu'ils se rendront à Saint-Trond. Et Clément Moors ne le cache pas, quand la boule avec le nom de Saint-Trond est sortie, il n'a pas sauté au plafond. "Ce n'est pas le tirage que j'espérais", souffle Clément Moors. "Moi, j'avais mis Saint-Trond dans la case des adversaires que je ne voulais pas rencontrer. Avec Eupen. Une seule équipe de Pro League évolue sur synthétique et il a fallu que cela soit pour nous. En plus, de ce que je sais, ce n'est pas le meilleur synthétique du monde même si je n'ai jamais joué dessus. Je pense que le stade sera loin d'être rempli. Cela aurait été le cas peu importe l'adversaire, mais là, ce sera encore pire."

Le Standard et Anderlecht ayant été tirés dans les deux premières affiches, Meux savait que les chances de tomber contre un gros étaient plus que réduites. "J'étais dégoûté après les deux premiers matchs qui ont été connus", avoue Clément Moors. "L'Antwerp, Bruges et Genk sont aussi rapidement sortis. Il restait encore Charleroi, Gand ou Malines, je prenais volontiers une des trois équipes à la place de Saint-Trond."

Clément Moors sait cependant que cela restera un chouette moment pour Meux. Et pour obtenir une belle affiche, il reste à donner une issue favorable à ce match... "Saint-Trond a quand même un joueur comme Kagawa qui a joué à Manchester United", glisse le Namurois. "Je ne sais pas s'il va jouer contre nous, mais nous allons peut-être le croiser. Et vous avez aussi d'autres bons joueurs dans cette équipe. Mais je le répète, ce n'est pas le tirage qui fait le plus rêver. Enfin, comme nous l'avons dit directement, à nous d'aller gagner là-bas si on veut une autre affiche (rires)."