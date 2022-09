Accueil Sports Sport régional Namur Surprise à Aische, Manu Rousselle s’en va : "Il ne se sentait plus capable de faire son job à 100 %" Manu Rousselle, T1 depuis plus de sept ans à Aische a remis sa démission mardi soir. P.B. Manu Rousselle ©EDA

On sentait le coach ému quand nous l'avons contacté mardi soir. "Cela faisait deux ou trois semaines que cela me trottait dans la tête. J'aurais préféré partir dans d'autres circonstances mais je ne voulais pas continuer à partir du moment où je ne savais plus tout donner. Je confirme que les résultats...