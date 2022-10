Accueil Sports Sport régional Namur La première victoire à domicile pour Aische Un soulagement pour tout le groupe. P. B. ©Ferriol

Les Aischois ont enfin retrouvé le chemin de la victoire au stade Bertrand. Un soulagement au bout des 90 minutes car il était écrit que les Hesbignons feraient souffrir leurs supporters jusqu’au bout. Bien en jambes en ce début de partie, Gauchet filait vers vers le but mais son tir léchait le poteau droit de Bronckart. Dix minutes plus tard, Dethier s’infiltrait et servait idéalement Michels dont la reprise frappait le poteau et revenait chanceusement dans les mains du gardien. La partie s’équilibrait par la suite et il fallait attendre la 40e pour voir Puttemans inquiéter Rousseau d’un tir puissant. Dès la reprise, Gauchet bénéficiait d’une...