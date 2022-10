Accueil Sports Sport régional Namur Thibaut Gaillard l'a fait: "Le Roc d’Azur, un pur plaisir" Tout juste revenu du sud de la France, le Dinantais Thibaut Gaillard revient sur ses cinq jours de courses dans le cadre du Roc Trophy. Sébastien Monmart ©DR

Pour une première participation au Roc d'Azur, l'une des compétitions VTT les plus connues et réputées dans le monde, le Dinantais Thibaut Gaillard est plus que satisfait. Au départ du Roc Trophy (cinq jours de course consécutifs avec des distances de 34,1km, 38,9km, 91km, 21,8km et 52,5km...