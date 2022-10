Accueil Sports Sport régional Namur Charlotte et Meyric Catinus, la vitesse, le coup de rein et la technique dans le sang Frère et sœur, Charlotte et Meyric Catinus évoluent tous les deux au même poste. Loïc Ménagé ©MOISSE

Dans la famille Catinus, le football, c’est sacré. Les plus anciens se souviendront des prouesses de Jean et Eric. Les plus jeunes, eux, sont habitués aux exploits de Meyric et Charlotte. Le premier...