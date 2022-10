Accueil Sports Sport régional Namur La semaine de vérité pour Biesme Le Biesme de Xavier Thiry va enchaîner Arquet et Grand-Leez en sept jours. Ménagé Loïc

Avec un déplacement à l'Arquet dimanche et la venue de Grand-Leez la semaine suivante, Biesme n'a plus le droit à l'erreur. Les hommes de Xavier Thiry, qui n'ont jamais caché leurs ambitions, ne peuvent pas se louper. "Soit nous nous retrouvons largués, soit nous revenons un peu sur le duo Loyers-Arque t, commente le mentor de Biesme. Si nous n'arrivons pas à récupérer quelques points lors des deux prochains matches, il faudra revoir nos ambitions et travailler de manière différente.' Après huit matches, Biesme compte neuf points de retard sur l'Arquet. Alors, dimanche, le plus important est-il de gagner ou de ne pas perdre ? "Si je dis que nous devons gagner,...