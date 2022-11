Accueil Sports Sport régional Namur Trois arrestations après le match Meux-Namur Feux d’artifice, fumigène, dégradation de véhicule… le choc namurois a aussi été marquant en dehors du terrain. . V.D. ©CCHBEK

La victoire a logiquement comblé les supporters namurois après deux défaites consécutives. Néanmoins, cette ferveur a aussi laissé place à quelques débordements. Ainsi, peu avant 23 heures, alors que la plupart des spectateurs étaient déjà rentrés, trois supporters namurois, ivres et peu coopérants avec les forces de l'ordre, ont été arrêtés administrativement en dehors de l'enceinte du terrain de football. Ils ont passé la nuit en cellule, afin de dégriser. Par ailleurs, un véhicule stationné rue Janquart a été la cible de légères dégradations. Plus globalement, on notera que la rencontre a nécessité un important déploiement de police afin d'apaiser toute tension. "Avant l'entame du match, des supporters ont craqué des fumigènes sur la voie publique", explique Didier Metens,...