Guillaume Deneffe a terminé 2e d'un ultra-important en Suède : "Mes jambes sont plus fracassées qu'après l'UTMB" Sacrée performance que celle réalisée ce week-end en Suède par Guillaume Deneffe, athlète originaire de Houyet vivant aujourd'hui en région liégeoise. Éric Verschueren Les trois premiers du Kullamannen ultra. ©D.R

Un peu plus de deux mois après son incroyable 15e place sur l’Ultra Tour du Mont Blanc, il est en effet monté sur le podium (2e) du Kullamannen ultra, une course de 165 km (2150 mètres de D +) faisant partie du World séries Tour. Si cette course existe depuis maintenant une dizaine...