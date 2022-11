Gilles Kinif, attaquant de Meux : "Les Trudonnaires nous ont respectés"

Meux n’est pas passé loin de l’exploit, mercredi soir en Coupe de Belgique, lors de son déplacement à Saint-Trond. Sur la pelouse synthétique du Stayen, les Verts, encouragés par près de 1.000 supporters qui avaient fait le déplacement, ont tenu la dragée haute aux Canaris qui n’ont trouvé la solution qu’en fin de partie grâce à une tête de Kaya (83e).

Malgré l’élimination, ce 1/16e de finale restera à jamais gravé dans la mémoire des Meutis et de l’attaquant Gilles Kinif. “L’espace d’une journée, on s’est approché de ce que vivent les joueurs professionnels”, explique-t-il.

Comme pas mal de ses équipiers, Gilles Kinif avait pris congé mercredi pour profiter pleinement l’expérience. “On a tous mangé à la buvette où on a eu droit à des pâtes, du poulet et du brocoli. ” Ensuite, direction le stade avec un déplacement en car. “Le stade était impressionnant, les vestiaires cinq fois plus grand que les nôtres, la pelouse bien que synthétique était vraiment belle. Franchement, c’était exceptionnel. Et puis, il y a tout ce que le club de Meux a fait pour les supporters ainsi que le maillot spécial réalisé pour cette rencontre. ”

Cette rencontre, justement, les hommes de Laurent Gomez l’ont jouée libérés. “Saint-Trond évoluait avec une défense à trois. Clément Moors et moi devions bloquer les flancs. Toute l’équipe a réalisé de gros efforts qui ont été récompensés puisqu’on a rivalisé tout le match. Saint-Trond a eu la possession, beaucoup de centres mais au final peu de possibilités. Le 1-1 au bout des 90 minutes n’aurait pas été volé.”

Les occasions manquées trottent dans les têtes

À froid après une bonne nuit de sommeil, Gilles Kinif nourrissait même quelques regrets, lui qui a eu deux belles occasions en première période. “La première est une frappe en dehors du grand rectangle après avoir été lancé en profondeur par Coquelle. J’ai dû frapper car Teixeira revenait. La seconde, je dois clairement mieux faire, je suis dans le rectangle et je tire en plein milieu. En seconde mi-temps, Justin Gaux a aussi eu une belle occasion. Ce genre de truc, à froid en buvant sa tasse de café le matin, ça trotte dans la tête”, sourit l’attaquant qui ne regrette finalement pas d’avoir hérité de Saint-Trond.

“Lors du tirage au sort, on était déçu de l’adversaire. Mais après coup, c’était un bon tirage. Les Trudonnaires nous ont respectés, ce qu’on n’aurait peut-être pas eu avec d’autres équipes. À titre d’exemple, ils m’ont tué dans deux ou trois duels mais sont toujours venus s’excuser. Après la rencontre, Gianni Bruno m’a donné son maillot. Il était très accessible et s’il avait pu me donner d’autres trucs, il l’aurait fait avec plaisir. ”

Malgré l’euphorie de la coupe, les Meutis doivent désormais rapidement redescendre sur terre en vue du match de ce dimanche, à domicile face à la lanterne rouge Waremme. “On doit réussir à se remettre dans le bain de la D2ACFF. Cette rencontre face à Saint-Trond doit nous servir de déclic car on n’est pas à notre place au classement (12e – 14pts). On manque de confiance actuellement, moi le premier. J’ai d’ailleurs eu une discussion avec le coach à ce sujet. Notre prestation de mercredi ne peut nous faire que du bien. ”