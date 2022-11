La passe de trois pour Alliance Passion Racing

Déjà champion en 2020 avec la voiture de Maxime Lieutenant (#60) dont il s’occupait et en 2021 avec sa propre voiture (#44), le team namurois Alliance Passion Racing a réalisé la passe de trois il y a dix jours en décrochant le titre en Européan Legends Cars sur le circuit du Castellet, dans le sud de la France. Mieux, l’équipage a placé trois de ses quatre pilotes sur le podium final. “Le Bruxellois Mathieu Detry a remporté son premier titre de champion, toutes compétitions confondues. L’autre Bruxellois, David de Saeger, avec qui il a partagé la voiture, termine deuxième. Enfin, Maxime Lieutenant qui nous fait confiance pour l’assistance se classe troisième”, explique le Floreffois David Nicolas, responsable du team Alliance Passion Racing.

Un titre d’autant plus savoureux qu’il n’était pas du tout prévu. “Puisqu’à la base, on ne devait participer qu’à la première course, celle de Mettet”, poursuit David Nicolas. "Lors de chaque week-end, deux sprints de 20 minutes et une endurance de 40 minutes (Ndlr avec un changement de pilote à la mi-course) sont au programme en plus des essais libres et des qualifications. J’avais dit à nos deux pilotes que s’ils gagnaient tout, je leur offrais la prochaine course. Et ils ont fait un sans-faute ! Ils ont réalisé les meilleurs temps en essais libres et qualifications et ont gagné les trois courses. Après la seconde course, à Navara, ils étaient 1er et 2e du général. C’est là qu’on a pris la décision de poursuivre le championnat à Nogaro, Albi, Castellet, Val de Vienne et Ledenon."

Sans regret, vu le dénouement. “Mathieu Detry a remporté 6 des 7 courses sprint. En endurance, ils en ont gagné 5/7. ”

Malgré ce troisième titre consécutif et cette écrasante domination, Alliance Passion Racing n’alignera plus sa propre voiture (#44) sur l’ensemble de la saison. Le budget et la disponibilité de ses pilotes faisant défaut. “On reste sur deux titres consécutifs avec notre 44, montée et entretenue par toute l’équipe, donc cela nous fait évidemment quelque chose de ne pas défendre ce titre. Mais il faut compter 5.000/course, inscription, mécanique et voyage compris. Or, à part une coupe, il n’y a pas de retombées. Mathieu Detry va par ailleurs habiter à l’étranger et David de Saeger vient d’acheter une maison. On ne fera qu’une ou deux courses avec notre propre voiture.”

La famille Alliance sera tout de même encore présente sur les différentes courses du championnat pour assurer l’assistance de la #60 de Maxime Lieutenant et la #54 d’un autre pilote, Gilles Smits. Pour qui sait, peut-être décrocher un nouveau titre. “Les Français ne veulent plus nous voir”, ironise David Nicolas en guise de conclusion.