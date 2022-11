Accueil Sports Sport régional Namur Les basketteuses de Namur veulent leur revanche à Dudelange Les Namuroises doivent l’emporter si elles veulent encore espérer quelque chose de cette campagne européenne. EDA Pour les Namuroises, ce sera un peu tout ou rien ce mercredi soir à Dudelange ©EDA

Malmenées lors du match aller contre Dudelange, surtout en première mi-temps, les Namuroises devront faire mieux ce mercredi soir sur le parquet des Luxembourgeoises. Wivine Defosset dresse la liste des nombreuses choses à améliorer par rapport au duel précédent entre les deux équipes : "Nous avons commis trop de pertes de balle et devrons donc limiter les bêtes erreurs. Il faudra aussi se montrer plus consistantes, et ce dans la durée. On doit défendre pendant 24 secondes et ne plus laisser de paniers faciles. Devant, nous n’avons pas réussi à amener assez de danger....